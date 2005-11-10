La Lazio ci prova, ma non è l'unica: anche la Fiorentina pensa allo svincolato Icardi

Il club biancocelesti in pressing, ma serve un ingaggio da almeno 3 milioni di euro annui. I viola lo valutano in caso di addio di Kean.

Mauro Icardi è il nome che sta facendo sognare molti tifosi della Lazio, ma il club biancoceleste non è l'unico in Serie A interessato all'attaccante argentino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche la Fiorentina, qualora Moise Kean dovesse trasferirsi al Como, potrebbe decidere di avanzare un'offerta per lo svincolato ex Galatasaray, che, nonostante l'età, piace ancora a tanti.

La Lazio deve alzare l'offerta

I biancocelesti sono in pressing, con il presidente Claudio Lotito che si trova a Cortina in questi giorni. Il problema è che per il sì del centravanti serve almeno un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Nel frattempo l'alternativa continua a essere rappresentata da Andrea Pinamonti, che ha chiesto la cessione al Sassuolo e spera in un'accelerata nei prossimi giorni. Sono attese novità a breve.