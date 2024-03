Inter, Inzaghi non vuole nessuna distrazione: stasera si dorme alla Pinetina

vedi letture

Nessuna distrazione, battere l'Empoli per riprendere la marcia trionfale dopo l'eliminazione dalla Champions League patita a Madrid contro l'Atlético e il pareggio interno contro il Napoli. Ma, soprattutto, dopo una sosta della quale praticamene tutti in casa Inter avrebbero fatto a meno. Almeno, per quanto è stata complicata da gestire.

Stasera ritiro. Così, evidenzia Tuttosport, Simone Inzaghi ha deciso di non concedere ai giocatori la serata libera in questa Pasqua. I nerazzurri si ritroveranno nel pomeriggio, alle 17, alla Pinetina, per l'ultimo vero allenamento prima del match di domani contro l'Empoli, e poi rimarranno a dormire nel centro sportivo di Appiano Gentile.

Non si tratta, in verità, di una scelta così inusuale. In più occasioni, nelle ultime settimane, il tecnico dell'Inter aveva però optato per una strategia più "rilassata", consentendo ai propri calciatori di rientrare a casa la sera prima della partita per poi ritrovarsi la mattina e preparare il match serale.