Inter, Inzaghi: "Ottima gara, il giudizio non sarebbe cambiato anche senza il gol di Lukaku"

vedi letture

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di InterTv dopo il pareggio di Coppa Italia contro la Juventus. "La squadra ha fatto un'ottima gara, abbiamo avuto il dominio per tutta la partita. C'è stata un po' di imprecisione nostra e bravura del loro portiere, il giudizio non sarebbe cambiato anche senza il gol di Lukaku. Ho visto una grande squadra in campo in uno stadio difficile, prendo tante cose buone da questa partita. Fra tre giorni avremo un'altra gara, è il primo round e avremo tante sfide".

Questo atteggiamento vi viene naturale nella sfide importanti.

"Certe sfide vengono interpretate nel modo giusto, volevamo una prestazione importante contro un avversario forte. Abbiamo fatto un'ottima fase di possesso, abbiamo concesso veramente poco ad un avversario forte".

Adesso la Salernitana.

"Affrontiamo un avversario che sul proprio campo fa bene, sarà insidiosa come tutte le partite di Serie A".