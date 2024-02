Inter, Inzaghi: "Questa sera Sommer si è riposato". Una sola parata (facile) per lo svizzero

Tantissima soddisfazione per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che questa sera ha battuto la Juventus col risultato di 1-0 grazie all'autogol di Gatti. Il finale, più stretto di quel che sarebbe potuto essere considerando le occasioni create dai padroni di casa, consente all'Inter di allungare a più quattro con una gara in meno rispetto ai diretti concorrenti per lo scudetto.

La provocazione di Inzaghi. Nell'intervista rilasciata a Dazn dopo la gara, lo stesso tecnico interista ha fatto riferimento alla scarsa pericolosità degli attaccanti bianconeri: "L'ha tenuta aperta Szczesny con parate incredibili. Però abbiamo concesso una sola ripartenza in 95 minuti: Sommer è stato sempre attento ma stasera si è riposato. La squadra è stata bravissima, da 7 mesi lavora in modo esemplare. Stasera è difficile trovare difetti, per quanto si è visto il risultato è molto stretto. Un portiere straordinario ha tenuto aperta la partita, ho rivisto i suoi interventi su Barella e Arnautovic prima di venire qui. Impressionanti".

L'Intervista di Inzaghi a Dazn.

I numeri di Sommer questa sera. Il portiere svizzero ha dovuto effettuare una sola parata, ma su una conclusione non particolarmente pericolosa, tant'è che i goals prevented sono appena 0,05. Sei lanci lunghi su sette riusciti, trentadue i palloni toccati. Praticamente tutti con i piedi.