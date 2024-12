Inter, Inzaghi: "Stasera abbiamo fatto troppo poco, ma il destino è ancora nelle nostre mani"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizza la sfida di Champions League persa 1-0 contro il Bayer Leverkusen: "Non è stata una delle nostre migliori partite, però avevamo di fronte un avversario di assoluto valore che ha approcciato meglio la partita. Dopo la traversa abbiamo controllato la partita, forse un po' troppo, potevamo osare di più ma siamo mancati di qualità negli ultimi 25 metri. Poi dispiace perderla in questo modo perché ci toglie l'imbattibilità ma non scalfisce il nostro cammino, probabilmente saremo ancora nelle prime otto. Si deciderà a gennaio, ma avremo il destino nelle nostre mani".

Recriminazioni per il gol preso nel finale?

"C'è stata anche una deviazione, Darmian l'ha vista all'ultimo ma in quel momento dovevamo prestare più attenzione. Nel secondo tempo avevamo fatto peggio del primo, ma non c'erano state avvisaglie. La Champions però è questa e si va avanti a testa alta, con un risultato positivo tenevi dietro questa squadra che ha dimostrato anche stasera di meritare di essere tra le prime, ma ci penseremo da gennaio. La analizzeremo con calma, non abbiamo fatto una grande gara ma c'è grande rispetto per l'avversario che era di grande qualità".

Inter troppo difensiva stasera, vi siete snaturati?

"Sono d'accordo, abbiamo fatto troppo poco. Abbiamo rischiato solo sulla traversa, ma dovevamo fare di più. Quando abbiamo iniziato la manovra si aveva la sensazione che soffrissero, dovevamo mettere più qualità".