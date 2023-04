Inter, la Lazio ultimo treno per il secondo posto. E per oscurare Digitalbits serviva... la Roma

Riavvolgi e poi manda avanti, storia di una stagione. L'Inter a fine agosto fa visita alla Lazio, il tema di Inzaghi che incontra il suo passato è ormai vecchiotto dopo un campionato, è la prova del tre sulle buone intenzioni nerazzurre dopo i successi con Lecce e Spezia. Risultato: 3-1 per la banda Sarri. Netto, senza troppe possibilità di replica, in una delle peggiori prestazioni stagionali della squadra meneghina. Ora fast forward: un girone, asimmetrico, dopo, i biancocelesti sono secondi in classifica. Che vuol dire poco: visto il distacco dal Napoli, il secondo posto è uguale al quarto. Quello che l'Inter in questo momento non ha.

Sorridere a San Siro. A dirla tutta, i nerazzurri sono al momento sesti in classifica. Posizione provvisoria, anche per questioni di giustizia: è abbastanza chiaro a tutti che la Juventus, come da desideri di Allegri, potrà anche chiudere davanti "sul campo", ma poi sarà rispedita fuori dal perimetro Champions in classifica. Provvisoria, si diceva, soprattutto per questioni di campo: il secondo posto vale poco più del quarto - non nulla: ballano circa 4 milioni di euro derivanti ai diritti tv e di questi tempi non fanno schifo a nessuno - e una medaglietta d'argento. Nei bilanci di fine anno, essere i primi è diverso dall'essere uno dei tanti perdenti dietro il Napoli. Battere la Lazio domani, da questo punto di vista, consentirebbe di rimettersi in carreggiata per il secondo posto. Per quel che vale, appunto. Compreso il ritorno alla vittoria a San Siro: in campionato manca da inizio marzo. Sono "appena" tre partite, ma sono anche quasi due mesi.

Beffa sponsor. Capitolino è non soltanto l'avversario di domani, ma pure l'esempio di ieri. Alla Roma è stato sufficiente il mancato pagamento di una tranche per togliere il marchio Digitalbits dalle proprie maglie. Per i (pochi) disattenti, è la stessa azienda di criptovalute che l'Inter porta sul petto da tutta la stagione, cosa che dovrebbe terminare proprio domenica contro la Lazio. Nelle casse nerazzurre, però, non entra un euro da mesi, mica da qualche settimana. Questione di scelte e strategie diverse, per carità. Ma forse pure di solidità: la Roma se lo può permettere senza troppo rimuginarci, l'Inter sembra aver dovuto aspettare un esempio da seguire. Pure questo, nei bilanci e nelle considerazioni di fine anno di cui sopra, un qualche peso dovrà averlo.