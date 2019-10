Inter, le soluzioni arrivano... dalla Premier

Rosa corta, infortuni che si accaniscono, in poche parole il preludio ad un mercato da protagonisti. In casa Inter la situazione sembra piuttosto chiara, specie in considerazione delle difficoltà numeriche che Antonio Conte dovrà affrontare alla ripresa delle ostilità dovendo fare a meno certamente di Sanchez e D’Ambrosio, e probabilmente anche di Stefano Sensi per il quale i tempi di recupero potrebbero essere meno dilatati del previsto. A questo proposito sembra d’obbligo concentrarsi sulle opportunità che potrebbe riservare la prossima sessione invernale, con particolare attenzione a quelle provenienti dalla Premier League. La ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Lukaku, porta ad un profilo che Conte ha già allenato ai tempi del Chelsea come Olivier Giroud e che potrebbe decidere di seguire il suo ex allenatore in Italia per trovare quel minutaggio che sino a questo momento Lampard non gli ha concesso con la maglia dei Blues. Sempre dalle sue esperienze pregresse, il tecnico dell’Inter potrebbe pescare anche per quanto riguarda la linea mediana. L’addio di Nemanja Matic a Stamford Bridge rappresentò uno dei motivi di frizione tra il leccese e la dirigenza dei londinesi, ed ora il probabile divorzio del serbo dal Manchester United potrebbe consentire all’Inter di trovarsi una corsia preferenziale da sfruttare per accrescere la qualità della propria linea mediana, con esperienza, dinamismo e peso specifico.