Inter, lo scudetto è a portata di mano. Chivu ora punta al double con la Coppa Italia

I sogni sono desideri di felicità, dice una delle canzoni più iconiche dei film di animazione Disney. L'Inter sta per toccare il cielo con un dito. Già la prossima i nerazzurri potrebbero laurearsi campione d'Italia per la stagione 2025-2026. Se l'Inter battesse il Toro e il Napoli non vincesse con la Cremonese Lautaro e compagni si cucirebbero lo scudetto sul petto . Una cosa è ormai certa, ovvero che dopo il pareggio di Parma e la successiva vittoria nerazzurra a Como il Napoli ha definitivamente mollato la presa. Gli azzurri ieri hanno perso rovinosamente in casa contro la Lazio di Sarri, scivolando così a -12 dai nerazzurri schiacciasassi. Conte regala, Chivu ringrazia e scarta il pacco con dentro la coppa scudetto.

Un premio per la stagione condotta lottando e sudando, scacciando i demoni di una stagione - quella passata - in cui la squadra ha cullato sogni che si sono tramutati in incubi. Oggi invece la storia cambia verso e c'è un'altra pagine che Chivu vuole scrivere, quella della Coppa Italia, per centrare un double di tutto rispetto. Martedì sera a San Siro arriva il Como di Fabregas per giocare la semifinale di ritorno, dopo lo 0-0 della gara d'andata in cui ci sono stati tanti sbadigli e pochissimi sussulti.

Chivu caricherà il gruppo a mille, per centrare una finale che l'Inter non gioca dal 2023, quando sollevò il trofeo al cielo di Roma guidata da Inzaghi. Di fatto, d'ora in poi, gli occhi dell'Inter si concentrano proprio su quel traguardo, tutt'altro che scontato da raggiungere per diverse ragioni: il Como centrando la finale a Roma scriverebbe la storia e il gruppo guidato da Fabregas ha il dente avvelenato dopo la sconfitta patita qualche settimana fa al Sinigaglia, quando in lariani sono crollati sotto i colpi di un'Inter schiacciasassi nel secondo tempo. Tutto può accadere, nella settimana in cui i nerazzirri potrebbero centrare il ventunesimo scudetto della loro storia.