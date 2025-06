Inter, Marotta: "Calhanoglu parte del progetto, a meno che non ci chieda di andar via"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club: "Partita da vincere, abbiamo fatto un mezzo passo falso nella prima e dobbiamo ottenere i tre punti per proseguire questo torneo molto importante. Ne siamo consapevoli noi, l'allenatore e i giocatori".

Cosa pensa di questo sistema di gioco diverso?

"Un allenatore moderno qual è anche Chivu deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori e lo sta facendo, sta sperimentando anche giocatori come Esposito e Luis Henrique che sono con noi da poco. Credo molto nella duttilità dei giocatori e soprattutto alla mentalità molto aperta del nostro allenatore".

Le voci su Calhanoglu?

"Dico che siamo in costante contatto con lui, non registro malessere o scontentezza di essere qua. Adesso è infortunato e lavora a parte, ma in questi giorni ha sempre dimostrato grande rispetto e professionalità. Non abbiamo niente da rimproverare. I rumors che girano sono tipici del calciomercato, ingranditi da questa competizione ufficiale, attorno alla quale ruotano alcune considerazioni alcune sono anche capziose".

E lui continua a far parte del progetto tecnico?

"Assolutamente sì, salvo che il giocatore venga e manifesti esplicitamente la volontà di andare via però questo al momento non si è verificato".