Ufficiale Un nuovo portiere per il Campobasso: Matteo Rizzo ha firmato un biennale

vedi letture

Un talento, un carattere forgiato tra i pali, e ora una nuova maglia da onorare: Matteo Rizzo ha firmato un contratto biennale con il Campobasso FC e sarà il nuovo portiere rossoblù.

Nato a Verbania il 10 settembre 2004 e cresciuto a Vignone, Rizzo ha già dimostrato di essere molto più di una promessa. A 16 anni l’esordio in Serie D con il Gozzano. A 17, il debutto da titolare in Serie C con la Pro Vercelli contro il Mantova: il più giovane portiere a farlo in quella stagione.

La svolta arriva nei playoff 2021/22, quando si prende la scena contro la Pergolettese: para un rigore e poi si oppone anche alla ribattuta tenendo inviolata la porta e regalando alla Pro Vercelli il passaggio del turno.

Nel giro delle nazionali giovanili, prima Under 18 e poi Under 19, Rizzo firma il suo primo contratto professionistico a soli 17 anni. E oggi sceglie Campobasso come nuova tappa del suo percorso.

“Di Campobasso ho sentito parlare – racconta Rizzo – so che è una bella città, ma soprattutto so quanto siano appassionati i tifosi e che storia gloriosa conserva il Club. Ho visto le immagini in TV del calore del pubblico e sono rimasto colpito. Spero che i tifosi quest’anno siano ancora di più dell’anno scorso, perché per me è un orgoglio indossare la maglia del Campobasso FC.”