Le pagelle dell'Inter - Valentin Carboni riscrive il suo destino. Chivu ha un piano-b

Risultato finale: Inter-Urawa RD 2-1

INTER

Sommer 5,5 - Sarebbe da "senza voto", ma non è un felino nel provare a reagire alla deviazione, seppur da pochi metri, di Darmian.

Darmian 5,5 - Cerca di opporsi come può sul gol avversario, senza riuscire ad accorciare e spiazzando in modo sfortunato Sommer. Poco apporto offensivo, difensivamente non commette errori.

De Vrij 6 - Il meno colpevole forse in occasione del gol avversario. Per il resto niente sbavature.

Carlos Augusto 5 - Kaneko, non Vinicius quindi, gli fa fare una brutta figura in avvio. E non è che si riprenda bene.

Luis Henrique 5,5 - Accelera, punta, salta e poi sbaglia la giocata. Insomma: c'è materiale su cui lavorare, ma c'è da lavorare. (Dall'85' Sucic s.v.).

Barella 6 - Poco incisivo considerando i suoi mezzi ed il valore dell'avversario. Mette però prima due palloni buoni che i compagni non sfruttano, poi trova l'assist per Lautaro su corner.

Asllani 6 - E' vero che tira praticamente solo lui, ma non centra la porta. La personalità è andata in crescendo e mette sulla testa di Lautaro la palla del possibile 1-1 dopo la rete avversaria. (Dal 73' Valentin Carboni 6,5 - Hai capito, il destino? Torna dal lunghissimo infortunio, si ritrova all'Inter. Prima fiammata, palla centrale. Seconda fiammata: gol. Ha voglia di dire la sua, intanto fa parlare di sé. E il futuro? Si vedrà).

Dimarco 5 - Un fantasma. Lontano parente del Dimarco che conosciamo. (Dal 72' Bastoni 6 - Aggiunge qualità e qualche pallone interessante in mezzo all'area di rigore).

S. Esposito 5,5 - Tanto movimento, tanti spunti, poca incisività. In zona calda non riesce a trovare spazi. (Dal 46' F. Pio Esposito 6 - Tanta voglia, un'acrobazia tentata, sbaglia un gol in pieno recupero ma il tempo è dalla sua).

Zalewski 6 - Praticamente l'unico che nel primo tempo abbozza qualcosa di realmente pericoloso negli ultimi 30 metri. (Dal 46' Mkhitaryan 5 - Entra per incidere: gioca benino il pallone, ma non sfrutta una palla ottima per colpire offertagli da Barella).

Lautaro Martinez 6,5 - Una traversa lampo dopo il gol avversario. Poi sparisce e poi ancora riemerge con un colpo volante dei suoi.

Allenatore: Cristian Chivu 6,5 - A Simone Inzaghi si diceva spesso: bello il piano A, manca il piano B. Ecco, se c'è un segnale che sta cercando di mandare, è che la sua Inter deve avere un piano alternativo. Nella difficoltà, mescola le carte e prova qualcosa di differente, viene ripagato da uno dei suoi "figli" calcistici.