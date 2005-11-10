TMW Inter, Marotta: "Palestra su tutti i giornali tutti i giorni: non facile per un ragazzo di 21 anni"

Dal palco del Festival della Serie A, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato dell'interessamento per Marco Palestra: "Non possiamo leggere il futuro, io ho avuto la possibilità di gestire tanti talenti, che poi sono diventati campioni. Un talento può dimostrare di avere grandissime qualità tecniche, fisiche e di adattamento tattico. Però poi il cammino è lungo, per diventare campioni si passa da valori umani che devi avere. Se non li hai, rimani talento e non diventi campione.

Io ho avuto a che fare con Cristiano Ronaldo, per poco, e posso dire che era un campione: in campo, ma soprattutto fuori dal campo, per come si comportava e per come gestiva la sua vita e il suo corpo. Quando ci si trova davanti a ragazzi come Pio Esposito e Palestra, bisogna anzitutto non caricarli di pressione. Adesso il povero Palestra è su tutti i giornali tutti i giorni: per un ragazzo di 21 anni non è facile.

Rappresentano il futuro, ma io voglio essere prudente e il cammino da fare è molto lungo. Se Pio Esposito era nostro, Palestra è un giocatore dell'Atalanta, con un valore di mercato: è ambito da tantissimi club, non solo da noi. Posso solo dire che piace a tante squadre".

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