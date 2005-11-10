Marotta: "La tournée a Perth occasione per divulgare il nostro marchio e la storia dell'Inter"

SBS Italian, speciale broadcaster in italiano in onda in tutta l’Australia, ha raccolto le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto per parlare dell'imminente tourneé estiva a Perth che vedrà protagonisti i nerazzurri contro Juventus e Milan.

Marotta: "Vogliamo divulgare il marchio, la storia, i lavori"

Queste le parole del numero uno nerazzurro: "Una presenza, quella dell’Inter in Australia, che non parte da zero. Il club conta infatti due Inter Academy che coinvolgono centinaia di bambini e adolescenti, e quattro Inter Club, con una presenza particolarmente forte proprio a Perth. L'obiettivo è divulgare il nostro marchio, la nostra storia e i nostri valori, ma nello stesso tempo avvicinarci a coloro che sono il cuore pulsante del nostro club: i nostri tifosi".

Un'occasione che permetterà a Marotta anche di festeggiare i suoi 50 anni all'interno del mondo del calcio: "L'occasione di essere a Perth forse è unica e deve essere sfruttata da parte nostra nel migliore dei modi, anche come forma di riconoscenza verso coloro che negli anni hanno riposto in noi tanta fiducia".