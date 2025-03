Inter, Marotta: "San Siro? Che sia un input per l'Italia. Oaktree ha fatto la differenza"



Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Feyenoord valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L'acquisizione di San Siro che passo è?

"Dovevano essere definiti alcuni cavilli tra le due società, che sono stati risolti. Abbiamo depositato con il Milan l'acquisizione di San Siro e degli spazi adiacenti. E' un atto molto importante per i due club, contribuirà allo sviluppo della città. Per noi ha fatto la differenza la determinazione del fondo Oaktree, che ha ritenuto importante questo asset che è lo stadio per rispetto del club, della città e dei tifosi".

Stadio nuovo o ristrutturazione di San Siro?

"Ci sarà uno stadio nuovo, nel rispetto die target degli stadi moderni. Oggi per i club italiani questo rappresenta un gap con il resto dell'Europa e speriamo di dare un input per la Serie A. Sono fiducioso che possiamo avviare un percorso importante per il movimento calcistico italiano".

Stasera molti la danno per scontata: cosa avete trasmesso alla squadra?

"La squadra ha raggiunto un livello di consapevolezza per affrontare ogni difficoltà, come sabato sera col Monza e come avremo stasera. Dovremo avere il giusto rispetto ma anche la convinzione di passare il turno stasera".

Nico Paz può interessarvi per l'estate?

"Ho letto questo accostamento mediatico. Il giocatore è di gestione del Como e credo che il Real abbia il diritto di recompra, quindi il percorso è difficoltoso. Il giocatore è valido, ma come lo sono i nostri e siamo concentrati sulle competizioni che stiamo affrontando".

Van Persie è stato vicino alla sua Juventus?

"Posso confermarlo, eravamo molto vicini e poi ha preferito scegliere un'altra strada come noi. Ottimo giocatore in quel momento".