Inter a Barcellona per l'impresa. E si va verso il record d'incasso per il ritorno

L'Inter stasera giocherà l'andata delle semifinali di Champions League a Barcellona e i tifosi nerazzurri sognano l'impresa. C'è molta tensione positiva intorno alla squadra di Simone Inzaghi, testimoniata dal fatto che c'è già il tutto esaurito per il ritorno a San Siro di martedì prossimo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è probabile che il match del 6 maggio diventi la partita con l'incasso più alto di sempre per un club italiano.

Intanto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Montjuic: ""I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora, l'ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro anni, con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni siamo qui a competere su tutti gli obiettivi, quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi o della società, è grazie a loro che siamo riusciti a fare bene in questi quattro anni, andando al di là di ogni più rosea aspettativa".

È il momento più difficile sulla panchina dell'Inter?

"Quando stai affrontando una semifinale di Champions non è il momento più difficile... C'è entusiasmo, poi veniamo da una settimana storta e domani dovremo essere bravi in tutto per venire a capo di una grande avversaria".