Inter-Milan, le formazioni ufficiali: torna Acerbi. Lautaro sfida Giroud

vedi letture

Un derby d'altissima classifica: a San Siro va in scena il primo Inter-Milan della stagione. Per la prima volta nella storia, le due squadre milanesi si affrontano da capoliste in solitaria: i nerazzurri cercano conferme dopo la scorsa annata, i rossoneri di rialzare la testa nel duello cittadino. Calcio d'inizio affidato al milanese Sozza, alle 18 stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Simone Inzaghi ritrova il fedelissimo Acerbi e non esista a schierarlo. Confermata per il resto la formazione vista nelle prime tre giornate: ancora panchina per Frattesi e Pavard.

Stefano Pioli deve viceversa fare i conti con l'emergenza difesa: c'è Kjaer al fianco di Thiaw. Per il resto, anche l'allenatore rossonero conferma l'undici d'inizio campionato.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Allenatore: Pioli.