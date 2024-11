Inter-Napoli, niente trasferta ai residenti in Campania: divieto nasce 6 anni fa, la ricostruzione

Nessuna sorpresa, perché succede da sei anni a questa parte, ossia dal dicembre 2018. Inter-Napoli, in programma domenica 10 a San Siro alle 20.45, sarà vietata ai sostenitori del Napoli residenti in Campania. Lo ha ufficializzato ieri il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive. Nel provvedimento, adottato per ragioni di tutela dell’ordine e dell’incolumità pubblica, è stato ufficializzato il divieto di vendita dei tagliandi agli appassionati residenti Campania, anche se in possesso della Fan Card del Napoli.

Il motivo è da ricercare nei rapporti tesi – eufemismo – tra le due tifoserie. I contrasti sono esplosi dopo gli incidenti del 26 dicembre 2018, dove ha perso la vita l’ultras Daniele Belardinelli, travolto e ucciso da Fabio Manduca, condannato in via definitiva a 4 anni per omicidio stradale. Da allora vige il principio di reciprocità: niente napoletani a San Siro, niente nerazzurri allo stadio Maradona. È l’amara sintesi di una rivalità che ormai col calcio non hanno nulla a che fare. Il Napoli, comunque, non sarà solo nella trasferta di domenica prossima, un match che ha il sapore forte della sfida scudetto.

Nel settore ospiti ci saranno i tanti sostenitori della squadra di Conte che vivono nelle regioni del Nord. L’azzurro è diffuso un po’ ovunque a macchia di leopardo. I padroni di casa di Milano, ma anche quelli di Torino, Trento, Bologna, Firenze e Roma stanno aspettando il via libera per acquistare il biglietto e garantirsi un posto in prima fila per il big match che sarà il clou della serie A: il colpo d’occhio sarà comunque importante, almeno 4 mila appassionati non si perderanno l’appuntamento. A scriverlo è La Repubblica.