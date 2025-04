Inter, nel derby di Coppa torna Martinez tra i pali: un altro test per il futuro (e la finale)

Torna la Coppa Italia e torna anche Josep Martinez tra i pali dell'Inter. Il portiere spagnolo sarà titolare questa sera nella semifinale di ritorno, proseguendo così la tradizione nerazzurra di affidargli le chiavi della porta nella competizione nazionale. Finora l’ex Genoa ha risposto sempre presente, dimostrando affidabilità sia in Coppa che nelle rare occasioni concesse in campionato. Nell’andata contro il Milan si era distinto con un ottimo intervento su Leao nel primo tempo, prima di capitolare solo sulla zampata di Abraham. Stasera l'obiettivo sarà mantenere la porta inviolata, un risultato che all’Inter manca da oltre un mese ( precisamente dal 2-0 contro l’Atalanta datato 16 marzo).

Martinez ha tutte le intenzioni di guadagnarsi anche una maglia da titolare per la finale in programma il 14 maggio all’Olimpico. Fin qui ha collezionato tre presenze in Coppa Italia, tenendo la porta inviolata contro Udinese (ottavi) e Lazio (quarti). Quella di stasera sarà anche un'occasione importante per il suo futuro in nerazzurro. Con Sommer legato all’Inter fino al 2026, il ruolo di primo portiere non è ancora vacante, ma Martinez ha già messo in mostra qualità interessanti: sicurezza nelle uscite, intesa con la linea difensiva, e interventi decisivi in momenti cruciali.

Acquistato la scorsa estate per circa 15 milioni di euro bonus inclusi, il portiere spagnolo ha solo 26 anni e il tempo dalla sua parte. L’Inter crede nel suo potenziale, Martinez vuole continuare a guadagnarsi spazio, magari a partire da una notte di Coppa che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua carriera in nerazzurro. A scriverlo è il Corriere dello Sport.