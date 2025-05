Inter, Martinez: "Yamal impossibile da fermare? No, ma è molto importante per il Barça"

Josep Martinez, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sull'Hellas Verona: "Penso che l'idea del Barcellona è quella di essere sempre protagonista, come del resto la nostra, ma non sarà lo stesso visto che giocherà a San Siro. Noi cercheremo di fare tutto il possibile per arrivare in finale".

Cosa vuol dire avere un gruppo così forte?

"Oggi era una grandissima opportunità per chi gioca meno, dovevamo rispondere tutti e così è stato: sono particolarmente felice per chi ha giocato oggi".

Yamal impossibile da fermare?

"No, non è impossibile, però è un giocatore forte e dobbiamo marcarlo stretto cercando di raddoppiarlo per non fargli fare la giocata perché è un giocatore molto importante per il Barcellona".