Inter, Nico Paz resta un sogno soltanto accarezzato: lo attende il Real, futuro già tracciato

L'Inter si prepara ad affrontare per due volte il suo pallino di mercato Nico Paz. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il fantasista argentino resti un sogno (soltanto) accarezzato per i nerazzurri, anche alla luce dei tanti incontri degli scorsi mesi tra Javier Zanetti e il padre del giocatore. I piani della Beneamata sono stati però complicati, fin dal primo momento, sia per il valore del calciatore sia per la clausola di recompra da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027 a favore del Real Madrid.

Il quotidiano non esclude, proprio in tal senso, che i blancos possano esercitare l'opzione di acquisto già quest'estate per iniziare a testare Nico al Bernabéu, anticipando un futuro già scritto. Scenario che potrebbe però cambiare in caso di qualificazione in Champions del Como, con un eventuale altro anno in Italia per continuare ad accumulare minuti ed esperienza da protagonista assoluto.

E l'Inter? Se è vero che la società meneghina sarebbe pronta a utilizzare l'extra-budget promesso da Oaktree per un possibile colpo a effetto (Nico Paz lo sarebbe senz'ombra di dubbio), la strada oggi appare segnata e tutti gli indizi vanno nella direzione scelta da Florentino Perez. Anziché pensare al futuro, si torna dunque al presente: il classe 2004, tra il 12 e il 21 aprile, sarà in campo contro e non per l'Inter prima in campionato e poi in semifinale di Coppa Italia.