Ufficiale Primo colpo Champions per il Villarreal. Ecco Alberto Moleiro, nazionale U21 spagnolo

Il Villarreal e il Las Palmas hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alberto Moleiro, che giocherà con il Submarino Amarillo per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030. Il talentuoso centrocampista di Tenerife è attualmente impegnato con la nazionale spagnola Under-21 nel campionato europeo in Slovacchia.

Ecco il comunicato: "Alberto Moleiro González (Santa Cruz de Tenerife, 30 settembre 2003) è un giovane centrocampista talentuoso e abile. Piede destro, si distingue per la sua visione di gioco e la capacità di dribblare. Può giocare sulla fascia sinistra o come centrocampista offensivo; oltre alla sua profonda conoscenza del gioco, ha anche un forte senso del tempismo e un talento per finalizzare le azioni offensive.

Il giocatore, nato a Tenerife, è cresciuto nelle giovanili dell'UD Las Palmas e ha collezionato 147 presenze con la prima squadra, segnando 13 gol e fornendo 14 assist. È anche un giocatore della nazionale giovanile spagnola, con cui ha disputato 11 partite nell'Under 21 e otto nell'Under 19".