Inter, non solo Skriniar: fissati gli incontri per discutere i rinnovi di D'Ambrosio e Dzeko

Non c'è solo il rinnovo di Milan Skriniar a tenere banco in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club nerazzurro ha infatti fissato gli incontri per discutere dei prolungamenti di Danilo D'Ambrosio ed Edin Dzeko. Nei prossimi giorni i colloqui si faranno più fitti, per cercare di arrivare a un accordo con entrambi.