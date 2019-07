© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko è senza dubbio il bosniaco quello più vicino alla maglia dell'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, però, l'operazione è tutt'altro che conclusa. La Roma per il suo centravanti fa una valutazione di 20 milioni di euro: cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurra per un calciatore in scadenza fra dodici mesi. In più tale cifra permetterebbe ai giallorossi di dare il via all'assalto a Gonzalo Higuain e, conseguentemente, quello della Juve a Mauro Icardi. Una girandola di mercato che l'Inter non ha intenzione di far partire.