Inter, tutto fatto per Provedel. Ufficialità attesa a breve, tutti i dettagli

Ivan Provedel è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter, dopo che nella serata di ieri il club nerazzurro e la Lazio hanno raggiunto l'accordo definitivo per il suo cartellino, col club di Lotito che incasserà circa 3 milioni di euro per il portiere.

In queste ore i due club si sono scambiati tutti i documenti del caso, firmati e controfirmati. E anche lo stesso giocatore ha messo nero su bianco il suo nuovo contratto con l'Inter che avrà scadenza giugno 2029, con ingaggio di poco superiore al milione e mezzo di euro all'anno. Possibile che nelle prossime ore arrivi anche l'ufficialità.