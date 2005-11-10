Inter, il retroscena: Lautaro aveva aperto al Barcellona. Cos'è successo in estate

Al contrario di quanto trapelato finora, dalla Spagna sono sicuri: Lautaro aveva aperto all'addio all'Inter e al trasferimento al Barcellona

Non è un mistero, specialmente dopo l'ammissione pubblica del direttore sportivo Deco, che il Barcellona abbia cercato con insistenza Lautaro Martinez. Senza l'ingaggio di Julian Alvarez, il club blaugrana aveva ripiegato con decisione sul centravanti dell'Inter in estate, prima di virare su Gabriel Jesus: al contrario di quanto fatto trapelare, tuttavia, l'argentino di 29 anni non avrebbe chiuso con forza ai catalani.

Il retroscena

Secondo quanto rivelato dal quotidiano SPORT, Lautaro avrebbe aperto al trasferimento al Camp Nou, ma ad una condizione precisa: trovare un accordo amichevole con l’Inter, club al quale è profondamente legato e riconoscente dal suo approdo nel 2018. Diventato leader dentro e fuori dal campo, oltre che capitano nerazzurro, due anni fa ha prolungato il suo contratto fino al 2029 con un importante adeguamento di stipendio. Eliminando anche la clausola rescissoria. Ma nulla da fare: la società di Viale della Liberazione avrebbe negato l'addio al classe '97.

C'è di più

Stando al quotidiano catalano sarebbe andato in scena anche un contatto diretto tra il presidente Joan Laporta e Giuseppe Marotta, in occasione del quale è stato riferita l'impossibilità della cessione del capitano nerazzurro. A maggior ragione in quel momento del mercato, senza i tempi adatti per individuare un sostituto all’altezza dell’argentino. Il Barcellona però aveva fatto sul serio, considerando anche la possibilità di una cessione per creare uno slot salariale adeguato per Lautaro. Alla fine, però, il Toro è rimasto a Milano e continua a macinare record e gol in nerazzurro.