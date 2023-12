Inter, Sanchez salta la Lazio: leggero affaticamento. Pavard torna a disposizione

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Alexis Sanchez nella gara di domani sera in casa della Lazio. L'attaccante cileno, vittima di un leggero affaticamento muscolare negli ultimi allenamenti, non è stato convocato dall'Inter e non viaggerà con la squadra in direzione dell'Olimpico, dove domenica alle 20,45 i nerazzurri sfideranno la squadra di Maurizio Sarri. L'obiettivo della capolista è quello di portarsi a più quattro sulla Juventus, attualmente seconda in classifica in campionato e reduce dal pari col risultato di 1-1 maturato ieri sera a Genova.

Torna Benjamin Pavard. Buone notizie, invece, dalla difesa: il francese ex Bayern Monaco, che da giovedì ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo, farà invece parte della spedizione romana. Difficile, in ogni caso, ipotizzare un suo rientro in campo già all'Olimpico, considerando l'importanza della gara e il periodo di stop di circa un mese e mezzo. Sulla via del recupero anche Stefan De Vrij, non ancora a disposizione di Inzaghi, ma che potrebbe rientrare prima del previsto, forse tra i convocati già col Bologna.

Bisseck in vantaggio su Carlos Augusto. Per quanto riguarda le probabili scelte di formazione, l'unico dubbio legato alla squadra di Inzaghi riguarda la catena di destra. Il tedesco in questo momento è da considerarsi in pole sul brasiliano, provato come esterno a piede invertito nei giorni scorsi. In questo modo, ad agire largo a destra, complici le assenze di Darmian e Cuadrado, sarebbe Matteo Darmian. Poche incertezze sul resto dell'undici titolare, con Sanchez che comunque sarebbe partito in panchina visto l'impiego della coppia d'attacco formata da Thuram e Lautaro