© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per il centrocampo dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno messo gli occhi su Seko Fofana centrocampista tutto muscoli e personalità che bene si sposa con il profilo di giocatore che piace a Conte e che ultimamente vede poco il campo in Friuli: 38’ da ottobre, periodo in cui è uscito dall'undici titolare.