Inter, Thuram: "Grande risposta, ma non dobbiamo metterci in difficoltà da soli"

Marcus Thuram, numero 9 dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 5-3 sull'Udinese: "Bello vincere e far vedere che non molliamo, non bisogna metterci in difficoltà da soli ma abbiamo dato una grande risposta. Sono molto felice per il gol di Bonny, è un ragazzo che lavora tantissimo. Avevamo tanta qualità anche l'anno scorso, l'Inter è sempre stata un gruppo di 23-24 giocatori nel quale ognuno ha il suo ruolo".