Inter, Thuram: "Ci sta di sbagliare l'approccio, era più importante reagire. Bonny un top"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto 5-3 contro l'Udinese: "Non penso che abbiamo bisogno di essere scossi, abbiamo giocato tante partite e a volte ci sta di sbagliare l'approccio. Sappiamo reagire, questo è più importante e l'abbiamo fatto vedere".

Quanto è importante rimontare sempre e che segnale date agli avversari?

"Non so se è un segnale, ma sappiamo che le partite durano 90 minuti, sapevamo che potevamo riprenderla e lo abbiamo fatto".

Qual è il grande merito di Bonny?

"Si mette a disposizione del gruppo, è il secondo anno che fa all'Inter, è un giocatore di altissimo livello. Ha giocato un Mondiale, arriva con tanta esperienza, ogni volta che gioca fa la differenza, per me è tra i migliori giocatori che ci sono in Serie A".

La Roma è un'avversaria ad alti livelli per voi?

"Sì, abbiamo 19 avversari, la Roma è una di queste, dobbiamo prenderla sul serio, andare e fare il nostro".