Inter, Thuram: "Partita fantastica, vincere campionato e Coppa Italia sarebbe bellissimo"
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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da Canale 5 al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta per 3-2 contro il Como: "Partita fantastica, vincere due trofei sarebbe bellissimo dopo la stagione che abbiamo fatto anche per i nostri tifosi".
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