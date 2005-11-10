Dalla delusione americana al rientro in nerazzurro, Lautaro e Thuram per ricominciare

L'Inter aspetta Lautaro e Thuram dopo il Mondiale. La coppia d'attacco si unirà al gruppo nerazzurro tra circa settimane.

E ora si torna a casa, anzi tra tre settimane. Dopo il Mondiale deludente per mancanza di spazio, Lautaro e Thuram andranno in vacanza. Tre le settimane concesse, uguali per tutti, poi il rientro alla base. Chi per un modo e chi per l’altro, i due attaccanti nerazzurri hanno salutato l’America con grande delusione. Il francese praticamente inutilizzato – ha giocato soltanto un minuto contro l’Iraq nella fase a gironi – non ha mai trovato spazio nell’attacco stellare dei Bleus. Lautaro, invece, ha chiuso il viaggio dall’altra parte del mondo in finale ma seduto in panchina, con tanti dubbi e perplessità visto che la sua incornata su assist di Messi aveva portato l’Albiceleste a giocarsi la seconda finale consecutiva della Coppa del Mondo.

Ora le vacanze poi l’Inter

L’Inter, in questi giorni in ritiro in Germania, dovrà fare a meno ancora per diversi giorni del tandem campione d’Italia. Lautaro e il suo fedele compagno Marcus si rivedranno solamente la seconda settimana di agosto; dunque, dal loro rientro rimarranno poco meno di quindici giorni per prepararsi alla nuova stagione: i nerazzurri apriranno il loro campionato il 23 agosto contro il Monza a San Siro. La voglia di ricominciare sicuramente è tanta. Di ricominciare soprattutto a giocare e a fare gol. Per rialzare la testa, per puntare al secondo scudetto consecutivo, e migliorarsi anche in Champions League la ThuLa vuole scendere in campo e tornare protagonista. Gli altri assenti in Germania che hanno preso parte al Mondiale saranno tutti disponibili nella tournée prevista tra Asia e Australia, dove si giocheranno anche le amichevoli contro il Manchester City, la Juventus e il Milan.

C’è Barella

E intanto c’è un nuovo capitano. Nicolò Barella, che ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato cosa gli ha detto Chivu in assenza del Toro: “Mi ha chiesto dare una mano alla squadra con le mie caratteristiche. Ora che manca Lauti, che avevo sentito prima della finale, anche di farmi sentire un po’ di più, di fare un po’ il capitano. Dal primo giorno che il mister è arrivato mi ha sempre dato fiducia e trattato in una maniera incredibile”. Insomma, il capitano si prenda tutti i giorni di cui ha bisogno per rigenerarsi insieme a Thuram, l’Inter li aspetta più forti di prima. Pronti a ripartire insieme.