Inter, tra i nomi per la porta c'è anche Josep Martinez: c'è già stato un incontro con l'agente

vedi letture

La scorsa estate l'Inter ha ceduto André Onana e ha puntato su Yann Sommer, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2026. Le ottime prestazioni del portiere svizzero inducono a pensare che il prossimo anno ci sarà ancora lui a difendere i pali nerazzurri, ma nelle idee della società c'è quella di programmare già la sua successione. D'altronde Sommer ha 35 anni e proprio questo il club vorrebbe acquistare un estremo difensore che possa in un primo momento accontentarsi del ruolo di vice, per poi raccoglierne l'eredità in scadenza di contratto.

Nei giorni scorsi Samir Handanovic, nuovo 007 nerazzurro per quanto riguarda la porta, ha visionato da vicino Michele Di Gregorio, ma non c'è soltanto il numero uno del Monza tra i nomi papabili. Stando a quanto riferiscono i colleghi spagnoli di Fichajes.net, in lista potrebbe esserci anche Josep Martinez, autore di un'ottima prima stagione in Serie A con il suo Genoa.

Nei giorni scorsi l'agente del portiere rossoblu ha fatto visita alla sede dell'Inter per mostrare ai più attenti che i colloqui tra le parti sono in corso. E l'interesse è reciproco. Ovviamente per Josep Martinez il passaggio alla corte di Simone Inzaghi rappresenterebbe un passo gigantesco nella sua carriera per ambizioni del club e illustri competizioni che disputa ogni stagione, specialmente la Champions League.