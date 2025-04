Intrecci tra Fiorentina e Milan, sia Sottil che Adli potrebbero ritornare alla base

Il vento in casa Milan sta cambiando e questo è in procinto di portare sostanziali modifiche alle scelte future del club. Anche e soprattutto sul mercato. E c'è un giocatore, anzi due, su cui la Fiorentina ha più di un motivo per capire da che parte direzionare i propri investimenti e che intenzioni abbia la controparte.

Al Milan la Fiorentina ha prestato Riccardo Sottil. Affare delle ultimissime ore di gennaio, ha un diritto di riscatto attorno ai 10 milioni di euro. Il posto fin qui è stato poco, l'ottimismo iniziale ha presto lasciato spazio ai dubbi e alla sensazione che possa tornare a Firenze. Suo padre Andrea, intervistato nei giorni scorsi, non si è sbilanciato sul futuro del figlio: "Sapeva che la concorrenza al Milan sarebbe stata elevata, parliamo di un club storico e prestigioso. Anche solo allenarsi a Milanello con grandi campioni ti aiuta a migliorare. Finora ha sempre fatto bene quando è entrato, ora attende la chance di partire titolare".

Neanche l'altro coinvolto, Yacine Adli, è certo di una conferma. Il centrocampista franco-algerino era partito forte con la Fiorentina, segnando qualche gol decisivo e risultando a lungo il cervello pensante del gioco. Poi però un lungo e problematico infortunio alla caviglia, sommato al mercato di gennaio che l'ha riempito di concorrenti, lo stanno rendendo decisamente meno indispensabile. Anche nel suo caso pende un'opzione di riscatto da circa 10 milioni di euro, l'ipotesi che la Fiorentina la lasci cadere e che il calciatori torni alla base, al Milan, appare tutt'altro che peregrina. I due, intanto, si incroceranno sabato.