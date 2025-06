Ufficiale Lazio, Pedro ha rinnovato fino al 30 giugno 2026: il comunicato del club biancoceleste

Il futuro di Pedro sarà ancora alla Lazio. L'attaccante ha rinnovato il suo contratto con il club biancoceleste per un'altra stagione, come annunciato dallo stesso club biancoceleste con il seguente comunicato:

"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione".

L'ultima stagione di Pedro alla Lazio.

Nella stagione che si è appena conclusa Pedro ha messo a segno 10 gol in Serie A, in 30 presenze, con una rete segnata ogni 109 minuti giocati. In Europa League invece ha siglato quattro reti, alle quali vanno aggiunti anche 3 assist, nelle 12 presenze messe a referto, mentre in Coppa Italia è sceso in campo due volte. Adesso lo spagnolo si prepara a disputare un'altra stagione alla Lazio, provando a essere ancora una volta decisivo.