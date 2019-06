Intrigo Demiral. L'Atletico si inserisce, nuovo incontro Juve-Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo la Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi potrebbe andare in scena un incontro fra Juventus e Sassuolo per parlare della situazione di Merih Demiral. I due club da tempo avevano trovato un accordo sulla base di 15 milioni di euro, con la promessa di risentirsi nel caso in cui i neroverdi avessero ricevuto offerte superiori da altri club.

La clausola e l'inserimento dell'Atletico - Il giocatore ha nel contratto una clausola da 30 milioni di euro. Cifra a cui non è arrivato l'Atletico Madrid, che comunque nelle ultime ore ha messo sul piatto una proposta da 20 milioni. Ovvero 5 in più rispetto alla Juve. Per questo servirà un nuovo inontro fra le parti, per capire se la Juve ha intenzione di pareggiare l'offerta dei colchoneros o se mollerà la presa sul classe '98.