Inzaghi: "Per Pioli il Milan meritava di più? Noi ci lecchiamo ancora le ferite per l'ultimo derby"

Stefano Pioli e Simone Inzaghi non sono riusciti a battersi nel derby di questa sera, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. E non sono neanche d’accordo sulla giustezza del risultato. “Meritavamo di vincere - ha detto il tecnico rossonero a Mediaset nel post partita - penso che meritassimo qualcosa in più”. Di diverso avviso, appunto, l’allenatore nerazzurro: “Io penso che il pari sia stato giusto, poi le partite vanno anche analizzate e rivalutate. Noi ci stiamo ancora leccando le ferite per il derby precedente, nel quale il campo avrebbe detto altro rispetto al risultato finale, almeno fino alle ultime occasioni”.