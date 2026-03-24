Italia-Irlanda del Nord, fischia Makkelie. Quattro i precedenti (favorevoli), il primo 10 anni fa...

A dirigere la partita tra Italia e Irlanda del Nord (in programma domani, giovedì 26 marzo alle 20.45, alla New Balance Arena di Bergamo) sarà il 43enne olandese Danny Makkelie (il quarto uomo sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, qui la designazione completa).

Una designazione che, almeno sulla carta, porta bene: sono quattro infatti i precedenti di Makkelie con l'Italia, che col fischietto olandese non ha mai perso. E se l'ultimo incrocio è di quelli ancora freschi nella memoria, ovvero l'1-1 di Euro 2024 contro la Croazia (a segno Zaccagni in extremis su assist di Calafiori, dopo il gol di Modric), per il primo bisogna risalire a 10 anni fa: più precisamente 9 ottobre 2016, anche in quel caso durante le qualificazioni ai Mondiali russi del 2018, nella partita vinta dall'Italia 3-2 in Macedonia del Nord (in gol Belotti e doppietta di Immobile).

Dopo uno scialbo 0-0 nella Nations League del 2018 con il Portogallo, ecco il terzo incrocio nell'esordio casalingo della Nazionale azzurra a Euro 2021, con Mancini ct, nella vittoria per 3-0 contro la Turchia all'Olimpico di Roma. Precedenti come detto favorevoli. Servirà anche questo.