Italia-Irlanda del Nord, l'arbitro designato è l'olandese Danny Makkelie

Sarò l'olandese Danny Makkelie, 41 anni, l'arbitro della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, primo spareggio per andare al Mondiale per gli azzurri di Rino Gattuso: avrà come assistenti arbitrali Hessel Steegstra e Jan de Vries, anche loro olandesi, mentre il VAR sarà Pol van Boekel, l'AVAR Jeroen Manschot. Il quarto uomo è di spicco, lo spagnolo Jesus Gil Manzano.

Makkelie è stato anche l'arbitro di Italia-Croazia, 1-1 il finale, terzo match degli Europei di calcio 2024: il gol di Zaccagni mando gli azzurri agli ottavi, dove però l'avventura finì, grazie alla sconfitta contro la Svizzera.