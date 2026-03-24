Italia-Irlanda del Nord, l'arbitro designato è l'olandese Danny Makkelie
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Sarò l'olandese Danny Makkelie, 41 anni, l'arbitro della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, primo spareggio per andare al Mondiale per gli azzurri di Rino Gattuso: avrà come assistenti arbitrali Hessel Steegstra e Jan de Vries, anche loro olandesi, mentre il VAR sarà Pol van Boekel, l'AVAR Jeroen Manschot. Il quarto uomo è di spicco, lo spagnolo Jesus Gil Manzano.
Makkelie è stato anche l'arbitro di Italia-Croazia, 1-1 il finale, terzo match degli Europei di calcio 2024: il gol di Zaccagni mando gli azzurri agli ottavi, dove però l'avventura finì, grazie alla sconfitta contro la Svizzera.
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