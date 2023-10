Iuliano: "Fare parte di questa Juventus è un onore incommensurabile"

vedi letture

L'ex difensore della Juventus, Mark Iuliano, presente all'evento per i 100 anni di presidenza del club bianconero della famiglia Agnelli, Together, a Black & White Show, ha parlato a Sky Sport: "Poter festeggiare i 100 anni della famiglia Agnelli è fantastico. Per noi sarà sempre speciale essere qui. Vedere questi campioni è bellissimo. Fare parte di questa squadra è un onore incommensurabile".

Com'è stato ritrovare Lippi?

"Oggi abbiamo pranzato insieme, avevamo i brividi a stare tutti insieme. Il decennio passato insieme è stato così, da brividi".