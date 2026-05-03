Jashari si gioca il futuro? Brocchi lo esclude: "Non si decide niente, mostrerà le sue qualità"

E' tornato titolare nel Milan Ardon Jashari, chiamato a sostituire l'infortunato Luka Modric. Il centrocampista svizzero è stato schierato da Massimiliano Allegri a centrocampo per la sfida contro il Sassuolo ed è chiamato a dare risposte dopo una stagione piuttosto insapore.

Negli studi di Dazn, l'ex rossonero Christian Brocchi ne ha parlato così: "Non penso che si giochi qualcosa del suo futuro, ma della credibilità verso i tifosi, che spero di vedergli fare una grande partita perché è un giocatore forte, che chi lo conosce sa bene quali sono le sue qualità. Non le ha fatte ancora vedere perché davanti ha avuto un mostro sacro come Modric, che ha tolto la scena un po’ a tutti e ha tolto quella continuità di cui magari un calciatore ha bisogno".

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