Jimenez ancora titolare domani nel Milan? Tassotti: "Ha personalità, buona impressione"

Alex Jimenez ci ha messo poco per conquistarsi i riflettori. Il terzino spagnolo della Primavera del Milan ha dimostrato grandi qualità sia nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, da titolare, che contro l'Empoli in campionato, da subentrato. Ora Jimenez sembra essere entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Pioli e potrebbe giocare anche domani contro l'Atalanta.

Intanto arrivano attestati di stima da ogni dove. L'ultimo in ordine di tempo è stato un grande ex difensore rossonero come Mauro Tassotti che oggi ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Poche parole ma significative: "Mi ha fatto una buona impressione. Ha personalità, sa giocare sia a destra che a sinistra".

Questa la probabile formazione del Milan in vista della gara di domani contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia (4-3-3) Maignan; Calabria, Simic, Theo, Jimenez; Loftus, Reijnders, Musah; Pulisic, Jovic, Leao.