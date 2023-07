Jovic di nuovo alla Stella Rossa? L'attaccante: "Tornare a casa è sempre meraviglioso"

Sul futuro di Luka Jovic aleggia la possibilità di un ritorno alla Stella Rossa: secondo quanto appreso ad agosto il club serbo sarebbe pronto ad andare all'affondo sul suo ex centravanti oggi alla Fiorentina, sfruttando anche l'accesso diretto e garantito ai gironi di Champions League come fattore per attirarlo. Ha parlato intanto direttamente dalla Serbia, lo stesso Jovic:

"Tornare a casa è sempre meraviglioso, anche se mi dispiace per il risultato e per come ci siamo mostrati. La Stella Rossa ci ha distrutto nei primi 25 minuti, è evidente. Loro sono forti, giovani e giocano un calcio moderno. Hanno tanti ragazzi dal brillante futuro e gli auguro tanta fortuna anche in Champions League. Sarò sempre un tifoso della stella Rossa e spero un giorno di tornare al Marakana per guardare una partita", ha detto intervistato da Srbija Danas.