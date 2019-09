© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Torino torna sull'esclusione eccellente di Emre Can dalla lista Champions della Juventus. Il tedesco (appena ri-convocato dal ct Low) è sceso nelle gerarchie di Sarri in precampionato, al contrario di Sami Khedira (ma niente nazionale per lui) e Blaise Matuidi che hanno scalato posizioni. Tutti e tre sono stati sul mercato ma essendo arrivato a parametro zero è Can quello che avrebbe generato la miglior plusvalenza. Dopo che Matuidi e Khedira avevano espresso la volontà di restare, la Juve ha cercato acquirenti per l’ex Liverpool. Il Barcellona si era fatto avanti trovando l’accordo con il calciatore ma non con la Juve mentre nell’ultimo giorno di mercato, i bianconeri avevano provato a spingere Can verso il PSG senza però riuscirci.

Come Mandzukic - Anche lui, come Mandzukic, ha detto no a Parigi pur consapevole che la mannaia della lista Champions sarebbe ricaduta su di lui. Nonostante gli acciacchi fisici che ne hanno caratterizzato l’inizio di stagione, infatti, Aaron Ramsey viene considerato da Sarri un centrocampista con caratteristiche uniche nella mediana bianconera. Per questo, alla fine, la scelta è ricaduta su Emre Can, ma l’imbarazzo di un mese fa è rimasto esattamente lo stesso.