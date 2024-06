Ufficiale Il Palermo saluta Mignani. Tutto pronto per l'arrivo in rosanero di Dionisi

vedi letture

Michele Mignani non è più l'allenatore del Palermo. Il club rosanero, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha salutato il tecnico arrivato a stagione in corso lo scorso 30 aprile al posto dell'esonerato Eugenio Corini. Tutto pronto quindi per l'arrivo in rosanero di Alessio Dionisi. Di seguito il comunicato del club:

Il Palermo FC comunica che Michele Mignani non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella stagione 2024-2025.

A Mignani e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.