TMW Inter, l'agente di Simone Inzaghi è arrivato in sede: inizia l'incontro per il rinnovo

Il futuro di Simone Inzaghi sarà certamente all'Inter, e su questo non ci sono dubbi, ma adesso entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo, visto che, come raccolto dalla redazione di TMW, poco fa è arrivato in sede l'agente dell'allenatore, Tullio Tinti. Difficile che si possa arrivare al momento delle firme già oggi, visto che Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, non è presente, ma si dovrebbe comunque arrivare all'accordo, che come spesso ribadito nelle scorse settimane dalle due parti, è soltanto una formalità.