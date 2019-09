Juve in punizione. Le palle inattive sono un problema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I due gol subiti a Madrid fanno riemergere un problema che solo contro la Fiorentina la Juventus era stata abile a mascherare: le palle inattive. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola tranquillizza però i tifosi, spiegando che per Sarri la scelta di difendere a zona sui calci piazzati non è in discussione: vanno semplicemente migliorati alcuni sincronismi, il che richiede un certo tempo. I numeri di Sarri inducono però all'ottimismo: il Napoli, nei tre anni di gestione del tecnico bianconero, ha subito pochissimo. Non resta che attendere dunque, per capire se i miglioramenti saranno evidenti già nelle prossime settimane.