Juve, i tormenti di Vlahovic e la missione del suo agente: per l'addio servono 90 milioni

vedi letture

Dusan Vlahovic rischia di dover saltare anche la sfida contro lo Sporting Lisbona in Europa League a causa di un problema alla caviglia, un nuovo stop che sarebbe l'ennesima sfortuna di una stagione che non lo vede segnare su azione in bianconero ormai da 849 minuti, un'eternità.

La sua posizione in vista del futuro non è certa, anche perché in caso di mancato approdo in Champions, la Juve potrebbe metterlo sul mercato, anche se per un prezzo non inferiore ai 90 milioni di euro. Il suo agente Darko Ristic sta parlando con diversi club ormai da mesi, proprio prendendo come base d'asta la cifra che i bianconeri hanno investito per portarlo a Torino a gennaio del 2022.

Al momento è complicato trovare una società disposta a investire quella cifra per lui e solo un ritorno al gol e un ritorno a livelli discreti potrebbe spingere una società ad avvicinarsi ai bianconeri con un investimento milionario in canna. È presto per fare questo tipo di ragionamenti, la Juve è ancora impegnata su tre fronti, ma a breve arriverà l'ora di fare i conti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.