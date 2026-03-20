Juve, il rinnovo di Spalletti arriva nella sosta? Il tecnico: "Può essere il momento giusto"
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La sosta può essere l’occasione per il rinnovo del contratto tra Luciano Spalletti e la Juventus. Il tecnico bianconero, nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Sassuolo, conferma che la prossima settimana può essere quella giusta: “Sì, mi sembra che abbiate individuato un momento corretto. C’è meno stress e c’è tutta la disponibilità, tutta, a sentire cosa la società vuole dirmi. Per cui, ha individuato un momento che può essere corretto”.
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