Juve in corsa per il titolo? Marani: "Complicato. Ma se batte l'Inter può cambiare lo scenario"

La Juventus è in corsa per lo Scudetto? E' una delle domande poste nello studio di 'Sky' a Matteo Marani, giornalista che ha risposto così: "E' complicata. E' sempre la Juventus, ma è complicata e le giornate sono poche... Hanno vinto Milan e Napoli nell'ultimo turno: la risposta può arrivare tra due settimane, quando ci sarà la gara contro l'Inter. La Juventus deve vincerle tutte da qui alla fine. Per me in mezzo al campo continua a fare un calcio un po' sofferto, anche se Arthur a Genova ha disputato una buona partita. Però in attacco ha risolto il problema del gol ed è ancora in corsa su tre fronti: non è una cosa banale, a Novembre sembrava allo sbando".