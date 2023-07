Juve, occhi su Okafor: l'attaccante classe 2000 del Salisburgo andrà in scadenza nel 2024

Noah Okafor nome per il mercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club bianconero ha messo gli occhi sull'attaccante del Red Bull Salisburgo, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, dopo che in passato si era parlato di lui soprattutto in ottica Milan. Probabile che il club austriaco possa lasciarlo partire, visto che altrimenti rischierebbe di perderlo a parametro zero tra un anno.

Non solo la Juve.

Sul giovane classe 2000, che nell'ultima stagione ha segnato 7 gol in 21 presenze, nelle quali ha fornito anche tre assisti, ci sarebbero anche Roma e Lazio, pronte a sfidare i bianconeri per accaparrarsi il calciatore svizzero.